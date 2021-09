Billie Eilish: „Will Intimstes nicht preisgeben“

Eilish, die mehr als 90 Millionen Abonnenten bei Instagram hat, hat im Juli ihr zweites Album „Happier Than Ever“ veröffentlicht. Ihr Debütalbum, „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“, war im März 2019 erschienen, zu einem Welterfolg geworden und unter anderem mit mehreren Grammys ausgezeichnet worden.