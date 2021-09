Tirolerin kämpft um Intensivpflege für zu Hause

Als Alternative hat man Frau K. einen Platz in einem relativ weit entfernten Pflegeheim angeboten. Damit ist sie freilich nicht einverstanden: „Ich möchte ein selbstbestimmtes Leben bei und mit meiner Familie führen und meinen Enkelsohn aufwachsen sehen. Mit 64 Jahren will ich keinesfalls an ein Bett im Pflegeheim gefesselt werden.“