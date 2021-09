Steirische Bäder ziehen eine durchwachsene Bilanz

Gewitter sind im Anmarsch

Nicht in Verlängerung geht wohl der steirische Sommer, der sich an den Fahrplan für die Schüler hält. „Strahlend schöne Sonnentage sind bis zum Wochenende hin Geschichte“, sagt Ubimet-Fachmann Michele Salmi. Vor allem für die Obersteiermark stehen ab Freitag kräftige Gewitter an, Sonntag gilt das dann fast fürs ganze Bundesland. Badespaß gibt’s nur noch fleckerlweise meist im Süden und Osten - die kühlen Grüße kommen aus Frankreich.