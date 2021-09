Verschlammung in Ruster Bucht bereitet Sorgen

Langfristige Lösung gesucht

SPÖ-Bürgermeister Gerold Stagl kennt das Problem. Bereits in der Vergangenheit habe man sich um eine Lösung bemüht, jetzt werde man einen neuen Anlauf starten. Das Thema sei jedoch sensibel. Beim Abpumpen stelle sich zudem die Frage der Finanzierung und was mit dem Schlamm - Stagl rechnet mit 60.000 Kubikmeter - anschließend geschehen soll. Der Stadtchef glaubt auch nicht, dass ein Abpumpen eine längerfristige Entspannung bringen würde. In einem ersten Schritt wolle man jedenfalls schauen, dass die Zufahrten zu den Bootsboxen gewährleistet bleiben. Letztlich brauche es aber mehr Wasser für den See.