Wieser: „Es werden noch viele Kultursommer folgen“

Der Reichenauer Kultursommer der Arbeiterkammer Niederösterreich fand heuer bereits zum zweiten Mal im Parkhotel Hirschwang statt. Ursprünglich als Beitrag zur Unterstützung der Region und ihrer Beschäftigten nach der coronabedingten Absage der Festspiele Reichenau gedacht, soll der Reichenauer Kultursommer aufgrund des großen Erfolges nunmehr jedes Jahr über die Bühne gehen. „Leistbare Kultur selbst in dieser herausfordernden Zeit ist uns ein besonderes Anliegen. Deshalb wird der Reichenauer Kultursommer im Parkhotel Hirschwang auch 2022 stattfinden.“, so AK-Präsident Wieser in seiner Ansprache. Das Programm für 2022 soll noch heuer im Herbst präsentiert werden.