Mit diesen Studenten-Kochbüchern klappt‘s! Kopieren

Die Autorin ist selbst Studentin und kennt die Situation in Sachen Essen. Bezüglich des Kochens hat sie aber schon einiges an Erfahrung, da Sie mit Ihrer Mutter und Schwester gemeinsam ein Restaurant betreibt. Ihre tollsten Rezepte hat sie nun in einem Rezeptbuch zusammengefasst. Von Essen gegen Liebeskummer über Brainfood bis hin zur Partyküche ist alles dabei, was man als Student durchaus brauchen kann. Dabei sind die Zutaten in jedem normalen Supermarkt erhältlich und die Gerichte schlicht und einfach köstlich!



Preis:

Gebundenes Buch: 16,95 €

