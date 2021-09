Lebenserwartung der Italiener im Vorjahr gesunken

Die Lebenserwartung in Italien ist im Jahr 2020 Corona-bedingt gesunken. Wie das italienische Statistikamt Istat am Montag mitteilte, sank die durchschnittliche Lebenserwartung 2020 um 1,2 Jahre gegenüber 2019. Männer waren vom Rückgang der Lebenserwartung 2020 etwas stärker betroffen als Frauen. 2020 lag die Lebenserwartung in Italien durchschnittlich bei 82 Jahren - 79,7 Jahren für Männer und 84,4 Jahren für Frauen.