Verbremst: 27-jähriger Biker schwer verletzt

Am Sonntagvormittag stürzte ein 27-jähriger Tscheche mit seinem Motorrad im Ortsgebiet von Weißenbach an der Enns (Bezirk Liezen). Der Biker bremste wegen einem Auto vor ihm, dabei rutschte er mit dem Vorderrad weg und verletzte sich beim Sturz schwer am Bein. Sein vorausfahrender Freund hörte die Schmerzensschreie via Headset.