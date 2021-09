Rezept Solidarität | „Krake“ ORF

Rezept Solidarität. Klare Worte findet der Rotkreuz-Kommandant - im Gegensatz zum Gesundheitsminister. Wolfgang Mückstein drückt sich um eindeutige Formulierungen, wie er auch im Interview für die Sonntags-„Krone“ bei Redakteur Michael Pommer beweist. Gerry Foitik dagegen, über viele Monate oberster Pandemiebekämpfer im Auftrag der Regierung, ist bei dieser nicht mehr so gefragt - kann es daran liegen, dass er besser weiß oder wüsste, worum es geht, was zu tun wäre und wie man es sagt? Klar sprach er sich gestern im Ö1-Interview für 1 G aus, also Zutritt nur für Geimpfte in gewissen Bereichen - „um die Gesellschaft vor Infektionen zu schützen“. Während Mückstein fabuliert, dass man „Ungeimpfte schützen muss“. Was Foitik aber vor allem sagt: Die Regierung hat zu wenig getan, um die Impfbereitschaft zu erhöhen. Jene, die sich zwar vorstellen könnten, sich impfen zu lassen, aber noch Zweifel hegen, zu überzeugen, zu informieren. „Man muss diesen Menschen einmal zuhören“ - und ihnen dann mit Fakten begegnen. Nun, wenn die Regierung das nicht schafft - wir tun es ab sofort verstärkt. „Angst vor der Impfung? - Die ,Krone‘ klärt auf“ heißt unsere neue Aktion, mit der wir heute starten. Damit versuchen wir mitzuhelfen bei Foitiks Lösungsweg, um die Impfquote zu heben und die Pandemie so in die Schranken zu weisen: „Das Rezept ist Solidarität und Empathie.“ Auf den Punkt gebracht! Aber nicht nur dabei …