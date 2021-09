Nach der Verurteilung steht der nächste Prozess an

„Ärzte haben unseren David am Gewissen“: So titelte die „Krone“ am 19. August 2018. Mehr als drei Jahre später steht nun fest: Davids behandelnde Ärzte – ein Kinderchirug und ein Anästhesist – haben laut dem Landesgericht grob fahrlässig den Tod des Kindes zu verantworten. Die Richterin verurteilte die Mediziner zu acht bzw. 16 Monaten bedingter Haft, nicht rechtskräftig. „Es ist eine Erleichterung und eine Bestätigung“, sagen die Eltern.