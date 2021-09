Steirer-Duo kann Golf-Geschichte schreiben

„Fürs Tour-Finale in Mallorca bin ich bereits qualifiziert“, sagt Nemecz, der sich als 20. auf dem Schleudersitz befindet. Nur die Top-20 kriegen die volle Tourkarte. „Mein Ziel beim Endspurt? Spitzenergebnisse!“, so die Marschroute des Grazers, der 2016 ein Jahr ET-Luft schnupperte. Diese Woche pausierte „Luki“, am Donnerstag startet er in Deutschland in die Wochen der Wahrheit.



Ohne Stress nach oben

Da legt auch Niklas Regner - nach zweiwöchiger Auszeit - wieder los! Die Pause nach neun Turnieren seit Juni hat gutgetan. „Ich war am Berg und hab Schwarzbeeren gebrockt“, erzählt der Neo-Profi, der erst vor drei Monaten in die Challenge Tour einstieg und in der Geldrangliste auf Platz 25 liegt. Löst der Ennstaler gleich im ersten Jahr das ET-Ticket? „Wäre natürlich schon schön. Aber ich mach mir keinen Stress“, erklärt das ehemalige Ski-Ass. „Wenn ich’s mit dem Skisport vergleiche, bin ich jetzt auf Europacup-Ebene. Mittelfristig ist die European Tour das Ziel, langfristig die USA. Aber das ist Zukunftsmusik“, betont „Reggy“. Wohl nicht mehr lange, wenn er die Karriereleiter weiterhin mit dem gleichen Karacho emporklettert wie bisher.