Personalmangel verschärft sich in Pflegeheimen

Für den Fachkräftemangel im Pflegebereich gibt es viele Gründe: So spielen Pensionierungen, pflegebedürftigere Bewohner und auch die jungen Mitarbeiter eine Rolle. „Die, die jetzt in Pension gehen, besetzen meist Vollzeitstellen. Es ist aber oft so, dass junge Arbeitskräfte nur mehr Teilzeit arbeiten wollen“, erklärt Michaela Schrumpf, Vorsitzende des Vereins „Seniorenheime Salzburg“.