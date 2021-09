Jetzt wird in Salzburg das dritte Mal geimpft

Die Hochrisikopatienten, beispielsweise solche mit Tumoren oder Organtransplantationen, werden am Wochenende in den Spitälern mit dem dritten Stich versorgt, die Pflegeheime sollen in der kommenden Woche folgen. Die Häuser organisieren den Drittstich dabei selbst und bestellen die jeweiligen Impfstoff-Mengen beim Land.