Türkei: Brutale Attacke auf Schildkröten-Retter

Rund um die Uhr bewacht eine kleine Mannschaft an freiwilligen Naturschützern am Mendirek-Beach die verletzlichen Gelege der Unechten Karettschildkröten. Beinahe jede Nacht schlüpfen in diesem Abschnitt der Mittelmeerküste zarte Baby-Carettas. Auf ihrem Weg ins Meer orientieren sie sich an den Sternen, krabbeln aber oft an Land, weil sie die Lichter der Hotels für eben diese halten. Auch das bedeutet deren Tod.