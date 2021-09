„Sehen in dieser Krise keine andere Wahl mehr“

Eine Woche schon besetzen Klimaaktivisten die Baustelle zur Stadtstraße Wien-Aspern, die Aktion soll jetzt um eine weitere Woche verlängert werden. Die Stadtstraße soll die Seestadt an die Südosttangente anschließen und ist ebenso umstritten wie der Lobautunnel. Aber darf man deswegen Baustellen besetzen und Bauarbeiten verhindern? Und bringt das überhaupt etwas in der Sache - oder verärgert man damit nicht nur alle? Simon Pories von Fridays for Future hat das Protestcamp mitorganisiert und Martin Auer, Sprecher der „Scientists for Future“, war bereits in Hainburg dabei. Im Gespräch mit Damita Pressl plädieren sie bei „Moment Mal“ für den zivilen Ungehorsam.