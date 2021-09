Eine tolle Almtour für echte Feinschmecker

In rund 1600 Metern heißt es dann bei einem Gatter links auf einen Karrenweg Richtung „Wenner Alm“ abzweigen. Der verläuft in angenehmer Steigung und mit schönen Blicken Richtung Imst nach oben (an einer Routengabelung hinauf „Wenner Alm“). In der Folge, nach einem längeren geraden Stück, zweigen wir rechts auf den Steig („Leiner Alm“) ab, der im Wald nach oben leitet. Er bringt uns ins freie Gelände – hier an einer Steigteilung rechts in den Wiesen in wenigen Minuten hinüber zur Leiner Alm.