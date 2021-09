Diktator Kim Jong Un will Klimaschützer werden

Der grausame Diktator Kim Jong Un will offenbar unter die Klimaschützer gehen. Am Freitag erklärte er auf einer Sitzung des Politbüros der Regierungspartei, dass man mehr für die Umwelt tun wolle. Das Umdenken kommt nicht ohne Anlass: Naturkatastrophen haben in der jüngsten Zeit deutlich zugenommen - was sich negativ auf die ohnehin schwierige Versorgungslage mit Lebensmitteln auswirkt.