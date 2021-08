Nordkorea: Tratsch über Kims Gewicht verboten

„Es ist das erste Mal, dass die Behörden das Bedürfnis haben, durch Nachbarschaftswachen in jeder Region offiziell zu erklären, dass der Höchste Würdenträger keine gesundheitlichen Probleme hat“, erzählte eine Quelle gegenüber RFA. Nachbarschaftswächter in Nordkorea überwachen das Verhalten der Bewohner in Wohnblöcken und berichten der Partei über jegliches Fehlverhalten.