8 Staaten sind - zumindest offiziell - Corona-frei

Turkmenistan: Lakritze gegen den tödlichen Erreger

Ähnlich zweifelhaft ist die Lage in Turkmenistan. Obwohl rings um die Ex-Sowjetrepublik die Infektionszahlen hoch sind, will das Land noch keinen einzigen Fall verzeichnet haben. Die WHO durfte dieses Phänomen in dem abgeschotteten Land sogar untersuchen. Doch da das Regime die erlaubten Besuchsorte der Experten strikt vorgab, kann angenommen werden, dass Turkmenistan etwaige Fälle vertuscht haben könnte.