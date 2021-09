Osttiroler Pilgerweg als überregionales Erlebnis

Neue Kooperation

Seit 2019 arbeiten TVBO und BHO an einer Erweiterung dieses spirituellen Erlebnisses. Dafür fand man auch Unterstützung in Italien. Eine Kooperation mit der Stadt Udine und der Schwesterngemeinschaft der Ursulinen war schlussendlich ausschlaggebend, das Projekt „Look Up“ zu realisieren. Dieses soll den Pilgerweg und ähnliche Vorhaben in Friaul vereinen. Das Budget für dieses Interreg-Projekt beträgt in Summe an die 800.000 Euro.