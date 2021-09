Zum 100. Geburtstag flog Sennerin über „ihre“ Alm

Ein Lächeln über das ganze Gesicht, ein nach oben gestreckter Daumen, keine Anzeichen von Nervosität - und die Alouette hebt mit ohrenbetäubendem Lärm vom Fliegerhorst in Aigen ab. Am Mittwoch ging Cezilie Kerschbaumers Wunsch zum hundertsten Geburtstag in Erfüllung: noch einmal die Bärenfeuchtenalm sehen. „Ihre“ Alm. Denn dort oben, in der Nähe von Wörschach, hat sie 25 Jahre verbracht. Mit 97, also vor drei Jahren, zog die sechsfache Mutter, 13-fache Oma, 23-fache Uroma und zweifache Ur-Ur-Oma dann ins Altersheim im Tal.