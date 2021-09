Tigray-Rebellen sollen Hilfsgüter geplündert haben

Die TPLF sei opportunistisch und habe in der Region Amhara jedes Lager geplündert, so Sean Jones, der Leiter der US-Behörde für Entwicklungszusammenarbeit (USAID) in Äthiopien am späten Dienstagabend. Seit Monaten haben Hilfsorganisationen wegen der Sicherheitslage und bürokratischer Hürden keinen vollen Zugang zu den Notleidenden. Beiden Konfliktparteien wird vorgeworfen, humanitäre Hilfe zu untergraben.