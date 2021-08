Truppen aus Tigray erobern UNESCO-Stätte Lalibela

Hungersnot droht

In Tigray selbst sind nach Angaben der UNO rund 400.000 Menschen von Hungersnot bedroht. Rund 80 Prozent der Bevölkerung sei auf Nahrungsmittellieferungen angewiesen. „Wir brauchen 100 Lastwagen pro Tag, die nach Tigray fahren, um den humanitären Bedarf zu decken“, so der Leiter der UN-Hilfen, Martin Griffiths in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba.