Flüchtlinge und Urlauber bringen Virus ins Land

Asylwerber betroffen

Deutlich wird das auch bei einem Blick auf die Cluster. Mit dem Infektionsherd im Asylzentrum in Traiskirchen (46 Fälle) und jenem in Schwechat im Bezirk Bruck an der Leitha (22 Fälle) gehen die beiden größten Cluster derzeit auf Erstaufnahmestellen zurück. „In beiden Zentren sind ausschließlich Asylwerber betroffen“, heißt es dazu aus dem Büro der Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.