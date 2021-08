Helden in Uniform: Polizisten retteten zwei Leben!

74-Jährigen gerade noch aus Wasser gezogen

Hilfe in letzter Sekunde gab es am Wochenende auch für einen 74-jährigen Pensionisten in Bad Pirawarth, Bezirk Gänserndorf. Der Demenzkranke war Sonntagmittag aus der örtlichen Klinik verschwunden und wenig später offenbar in ein nahes Bachbett gestürzt. Die beiden alarmierten Gruppeninspektoren Andreas Ehmoser und Thomas Ernst spürten den Vermissten schließlich rasch auf und retteten ihn. Der Mann konnte sich nämlich nur noch mit einer Hand an einem Ast festklammern, wenig später wäre er wohl im schlammigen Wasser versunken. Das Unfallopfer wurde schließlich im Krankenhaus medizinisch versorgt.