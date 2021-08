Zaun von Gehege aufgezwickt: 12 Tiere ausgebüxt

Die Straßenmeisterei Ried wurde beauftragt Wildwechsel-Warnzeichen aufzustellen. Das Einfangen der Tiere ist laut dem 43-jährigen Besitzer sehr erschwert möglich, da sie in dem großen Gehege, in dem sie gehalten wurden, nicht an Menschen gewöhnt waren und deshalb sehr scheu sind. Die Jägerschaft Tumeltsham ist gemeinsam mit dem Besitzer an der Suche nach den Tieren respektive beim Einfangen beteiligt.