US Open: Medwedew im Eiltempo in Runde zwei!

Keine Überraschungen hat es in der ersten Runde der US Open gegeben. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern setzten sich die Favoriten durch. Mit Stefanos Tsitsipas, Daniil Medwedew, Naomi Osaka und Aryna Sabalenka schafften am Montag (Ortszeit) jeweils die als Nummer zwei und drei gesetzten Tennis-Spieler den Einzug in die zweite Runde. Medwedew besiegte den Franzosen Richard Gasquet klar mit 6:4,6:3,6:1.