„Epischer Kampf“ und Zoff bei Tsitsipas vs. Murray

In der ersten Runde der US Open kam es zum Aufeinandertreffen zwischen Tsitsipas und Murray. Letzterer verpasste die Überraschung gegen den Turnier-Mitfavoriten nur hauchdünn. 6:2, 6:7, 6:3, 3:6 und 4:6 musste sich Murray am Ende geschlagen geben. „Ein epischer Kampf“, feiert ihn dennoch die Presse in seiner Heimat.