Alpinisten forderten Bergrettern alles ab

Inder in Turnschuhen im Hochgebirge, Deutsche ohne genügend Erfahrung am Klettersteig und Tschechen im Notbiwak in 3100 Metern am Fußstein - das alles garniert mit Schneefall, Eisregen und Nebel! Wie durch ein Wunder konnten Tirols Bergretter und die Besatzung des Polizeihubschraubers am Wochenende alle in Bergnot Geratenen unverletzt ins Tal bringen. Übrig bleibt Kopfschütteln.