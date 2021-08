Wirbel in Innsbruck: Anzeige gegen Bürgermeister

Am Freitag, den 23. Juli, sollte um punkt 11 Uhr im Messezentrum eine Sitzung des Gemeinderates Innsbruck beginnen. Im Vorfeld hat GR Gerald Depaoli (Gerechtes Innsbruck) ein Werbefahrzeug vor dem Eingang abgestellt. Darauf hat er Kritik an Willis Politik geübt. Wegen seiner „wiederholten Stadtrechtsbrüche“ – die „Krone“ berichtete. Der Stadtchef forderte Depaoli folglich auf, das Fahrzeug zu entfernen. „Dabei ging Bürgermeister Willi so weit, dass er vor dem Gemeinderat erklärte, die Sitzung erst zu eröffnen, wenn der Wagen entfernt worden sei“, sagt Patrick Gaulin, Rechtsanwalt von GR Depaoli.