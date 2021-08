Millionenschaden nach Brand in Schweizer Hafen

Ein Brand, der in einem Segelhafen in der Schweiz wütete, hat in nur wenigen Stunden einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Als die Einsatzkräfte in der Nacht auf Montag alarmiert wurden, standen zwei Boote in Flammen. Das Feuer sprang jedoch rasch auf weitere Fahrzeuge über. Nachdem der Brand nach zweieinhalb Stunden schließlich gelöscht war, waren zehn Boote zerstört und weitere stark in Mitleidenschaft gezogen.