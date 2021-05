Split: Millionenschaden bei Inferno in Jachthafen

Samstagabend hat ein Flammeninferno in einem großen kroatischen Hafen für einen Millionenschaden gesorgt. Eine Motorjacht fing in der Marina Kastela in der Nähe von Split Feuer, der Besatzung gelang es nicht, den Brand einzudämmen. Als schließlich die Leinen abbrannten, an denen das Gefährt am Steg festgemacht war, trieb es auf weitere Luxusboote zu und setzte so mindestens vier weitere Jachten in Brand.