Riesiges Feuer wütete im Hafen von San Francisco

In einer Hafenanlage in San Francisco im US-Westküstenstaat Kalifornien ist es zu einem Großbrand gekommen. Das Feuer brach Samstagfrüh (Ortszeit) aus bisher unbekannter Ursache in einem Lagerhaus auf dem historischen Kai Pier 45 aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Es entstand bedeutender Sachschaden. Zeitweise waren demnach rund 150 Feuerwehrleute im Einsatz.