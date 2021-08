„Dancing Stars“: Wer heuer mit wem tanzt

„Wir sind jetzt also das einzige Paar bei ,Dancing Stars‘, dass sich noch nicht kennt“, erklärte Norbert Oberhauser am Montag bei der großen Pressekonferenz zu „Dancing Stars“ in Hinblick auf Mirjam Weichselbraun, die an diesem Tag eigentlich an seiner Seite sein hätte sollen. Weil ihre Kinder aber Corona-positiv getestet worden waren, hatte sich die Moderatorin in Selbstisolation begeben und wird erst mit Showstart am 24. September auf der ORF-Bühne stehen. Die zehn Promis und Profis durften sich dafür schon ein erstes Mal beschnuppern.