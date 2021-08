Kinder Corona-positiv: Weichselbraun in Isolation

Weichselbraun selbst ist bereits voll geimpft und negativ getestet. Dennoch wolle sie „kein Risiko eingehen“ und wird daher erst zum Auftakt von „Dancing Stars“ am 24. September in Wien sein: „Ich freue mich so sehr auf diese Staffel, weil die letzte einfach so abrupt nach einer Episode aufgehört hat und die Zeit dazwischen ein so ein Wahnsinn war, dass ich mich sehr auf glitzernde Normalität freue“, sagte sie in einer Videobotschaft am Montag.