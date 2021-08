Snowden: „Apple erklärt Privatsphäre den Krieg“

„Das ist keine Innovation, sondern eine Tragödie“

Er könne sich an kein anderes Unternehmen erinnern, das so stolz und öffentlich Spyware für seine eigenen Geräte verbreitet habe - und er könne sich keine gefährlichere Bedrohung für die Sicherheit eines Produkts vorstellen als den Unfug seines eigenen Herstellers, so der ehemalige NSA-Mitarbeiter. „Wir sind Zeugen der Konstruktion eines allsehenden Auges (…), unter dessen Ägide sich jedes iPhone selbst nach allem durchsucht, was Apple will oder was Apple zu wollen vorgibt. Sie erfinden eine Welt, in der jedes Produkt, das Sie kaufen, seine höchste Loyalität jemand anderem als seinem Besitzer schuldet“, schreibt Snowden abschließend.