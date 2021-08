Steirer erobern wieder die Wiener Hofburg

Nach dem heurigen Online-Steirerball wird am 7. Jänner 2022 die steirische Lebensfreude wieder persönlich erlebbar gemacht. „Wir wollen den Menschen ein großartiges Ball-Erlebnis ermöglichen. Das wird allen bestimmt gut tun“, erklärt Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien. Die Vorbereitungen zum 125. Steirerball starteten bereits, Zakostelsky traf sich mit Bürgermeistern und Vertretern des Tourismusverbands Ausseerland – die „Gastregion“ wird die Steirer in Wien bei der Veranstaltung unterstützen. Am Ballabend werden die Bürgermeister Franz Frosch (Bad Aussee), Gerald Loitzl (Altaussee), Franz Steinegger (Grundlsee) sowie Klaus Neuper (Bad Mitterndorf) mit ihren Abordnungen aus Kultur, Tourismus und Gesellschaft das Ausseerland mit allen seinen Facetten in der Hofburg präsentieren.