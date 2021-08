Murray ruft Tennis-Kollegen zur Corona-Impfung auf

Tennis-Star Andy Murray ruft seine Kollegen dazu auf, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Bei den am Montag mit dem Hauptbewerb beginnenden US Open in New York gilt für die Zuschauer, dass sie Einlass nur bei erfolgter Impfung erhalten. Für die Spieler indes gibt es keine solche Regelung. „Als Spieler, die rund um die Welt reisen, haben wir die Verantwortung, auch auf die anderen zu schauen“, erklärte Murray.