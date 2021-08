Bei Sturm sind noch ein paar Fragen offen

Vor der anstehenden Länderspielpause stapeln sich bei Sturm die Fragen. Wann spielt die Ilzer-Elf gegen wen in der Europa League? Am Dienstag schließt das Transferfenster, kommt noch wer, gibt’s gar noch Last-Minute-Abgänge? Erste Antworten auf den Stapel voller Fragen gibt’s seit gestern.

1. Die Spieltermine in der Europa League sind fixiert, Sturm legt am 16. September auswärts gegen Monaco los! Das erste Heimspiel steigt gegen PSV Eindhoven (30.9.).