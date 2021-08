„Migration über Balkan-Route lebt neu auf“

Vor sechs Jahren erschütterten 71 Todesopfer in einem Kühl-Lkw auf der A 4 in Parndorf die Welt. Vor 18 Tagen kam wieder ein Kühl-Lkw mit 22 syrischen Flüchtlingen. Sie wären fasterstickt, doch per Handy flehten sie um Luft. Der türkische Schlepper ist Haft. Über die aktuelle Lage an der Grenze sprach die „Krone“ mit Landespolizeidirektor Martin Huber.