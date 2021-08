Jüdischer Friedhof: Sanierung endlich „in Arbeit“

Der Jüdische Friedhof in Waidhofen an der Thaya ist schon seit Jahren gesperrt. Wegen lockerer Grabsteine und anderer Schäden kann die Sicherheit der Besucher dort nicht gewährleistet werden. Das sorgt für reichlich Ärger bei Hinterbliebenen – doch jetzt kommt endlich Bewegung in die Sache.