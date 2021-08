Fotovoltaik-Anlagen in Tirol sehr gefragt

Fotovoltaik-Spitzenreiter sind, gemessen an der Einwohnerzahl, die Gemeinden Assling (Bezirk Lienz), Wildermieming (Innsbruck Land) und Holzgau (Reutte). Auch der Trend zur Wärmepumpe als alternatives Heizsystem hält an. Rund 5000 Geräte waren in Tirol 2020 in Betrieb. Immer beliebter werden Luftwärmepumpen.