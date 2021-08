Energieautonom: Wie steht es um Tirol 2050?

Den Schlüssel sieht der Wissenschaftler vor allem in Wasserkraft und Fotovoltaik, wo noch viel ungenutztes Potenzial bestehe. Den Umbau auf mehr Öffis sieht Tischler jedoch kritisch, da auch sie Energie verbrauchen. „Das, was am günstigsten ist, ist der Umstieg auf zu Fuß gehen oder Radfahren“, betont er. Die Raumplanung müsse sich auf kürzere Wege konzentrieren, die man unmotorisiert zurücklegen kann.