F1 bestätigt: Doch nur 22 Rennen in dieser Saison!

Für das abgesagte Formel-1-Rennen in Japan gibt es heuer keinen Ersatz. Nach Informationen vom Samstag schrumpft der Rekordkalender von 23 auf 22 Rennen - noch immer eine Rekordzahl. Zudem wurde mitgeteilt, dass die Großen Preise von Mexiko und Brasilien zeitlich verlegt werden. Trotz der schwierigen Corona-Situation in diesen Ländern wird an den Events festgehalten. Sie sollen am 7. und 14. November stattfinden. Auch in der Türkei soll gefahren werden, am 10. Oktober.