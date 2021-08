Horror-Massencrash in der Formel-W-Series in Spa!

Riesenaufregung in der Motorsport-Szene: Ein schlimmer Massencrash auf der Formel-1-Rennstrecke von Spa hat einmal mehr die Gefährlichkeit des Rennsports im Allgemeinen und speziell die Tücken der Strecke in den Ardennen in Erinnerung gerufen! Im Qualifying der W-Series - der Frauen-Rennserie, die im Rahmen der Formel-1-Wochenenden aktiv ist - rutschten gleich sechs Fahrerinnen in Folge in Eau Rouge, einer der größten Mut-Kurven überhaupt von der Strecke. Bitteres Fazit: viel Schrott und verletzte Fahrerinnen …