Abgeflogener Parteichef Heinz-Christian Strache

Der Herr Parteichef und Vizekanzler, an sich ein politisches Talent der Sonderklasse, hatte längst abgehoben. Abgehoben in eine eigene Welt, in der einem vermeintlich nichts mehr passieren kann. In der er - siehe Ibiza - die halbe Republik samt der „Krone“ verscherbeln zu können glaubte. Abgehoben und abgeflogen. Der nun schon mehr als zwei Jahre anhaltende Sturzflug hat mit dem heutigen Urteil einen neuen Tiefpunkt erreicht. Alles, nur kein Anlass für Häme. Vielmehr eine laute Warnung für alle, an alle, die wichtig sind oder sich für wichtig halten: Immer schön auf dem Boden bleiben!