Comeback des Vienna City Marathons ist fixiert

Der Vienna City Marathon (VCM), der am 12. September als weltweit erster großer Stadt-Marathon über die Bühne geht, hat am Freitag offiziell grünes Licht bekommen. Das in der vergangenen Woche präsentierte 110-seitige Covid-Präventionskonzept wurde in allen Punkten genehmigt. Kernpunkt des Konzepts ist, dass alle Läufer einen aktuellen negativen Covid-Test vorweisen müssen.