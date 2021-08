Dieb in Weiz dank engagiertem Zeugen festgenommen

Verdächtiger stieg zu Zeugen ins Auto

Etwa 20 Minuten später hielt sich der 49-Jährige in Weiz auf und bemerkte zufällig erneut den Tatverdächtigen. Er beobachtete diesen und gab der Polizei immer wieder telefonisch den Standort des Mannes durch. Der mutige Zeuge suchte dann mit seinem Auto nach dem Tatverdächtigen. Als er bei Rotlicht stehen bleiben musste, klopfte der Tatverdächtige plötzlich an die Beifahrerscheibe und fragte, ob ihn der 49-Jährige zu einem Autohaus fahren könne. Der Oststeirer ließ ihn in sein Auto einsteigen. Plötzlich bemerkte der couragierte Helfer eine Polizeistreife und machte mit Lichthupe auf sich aufmerksam. Daraufhin hielt die Streife an und bemerkte den Tatverdächtigen. Polizisten nahmen den 69-Jährigen aus dem Bezirk Weiz fest und brachten ihn zur Polizeiinspektion Weiz.