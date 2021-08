Leine in Hand gedrückt: „Wollen Hund nicht mehr!“

Anfang Juni wurde ein zutraulicher junger Hund im 21. Bezirk von einer Frau in die Polizeistation gebracht. Sie gab an, dass ihr ein Kind die Leine des Hundes mit den Worten „Meine Eltern wollen ihn nicht mehr“ in die Hand gedrückt hätte und davon gelaufen wäre. Durch intensive Recherche des Veterinäramts konnte nun der ehemalige Besitzer ausgeforscht werden. Dieser muss nun die Unterbringungskosten im Tierheim - immerhin 2000 Euro - zahlen. Der Hund wurde bereits an neue Besitzer vermittelt.