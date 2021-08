Beeindruckende Kraterlandschaft in den Alpen

Auf den unzugänglichen Wiesenflächen, die nicht bewirtschaftet werden, finden sich zur Hauptblütezeit von Juni bis Mitte August zudem an die 20 verschiedene Orchideenarten. Aber auch das charakteristische Gipskraut (Nelkengewächs), das blaublühende Alpen-Leinkraut und die Silberwurz gedeihen hier. Während der Schnee in den Gipslöchern teilweise bis zum Frühsommer liegen bleibt, wird dieser von den Graten und Flanken durch Windböen abgetragen. Dadurch verlängert sich an diesen exponierten Stellen die Vegetationszeit. In dieser „Kampfregion“ können robuste Bäume wie Latsche und Grün-Erle Fuß fassen. Allerdings weisen sie sogenannten Krüppelwuchs auf, eine Anpassungserscheinung an Schneedruck und Wind, und werden bei weitem nicht so groß wie an weniger rauen Standorten.